Италия и Германия скупают азербайджанский фундук

Основными рынками экспорта фундука из Азербайджана в Европу являются Италия и Германия. Об этом сообщил Report председатель Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев.

По его словам, Италия и Германия хотят увеличить импорт фундука из Азербайджана: "Но наши производственные возможности ограничены. Сейчас Италия и Германия импортируют в среднем 8-12 тыс. тонн фундука. Полагаю, что к концу этого месяца будет осуществляться экспорт на европейские рынки".

Россия является одним из традиционных рынков сбыта и наиболее выгоден с позиции цен, добавил Оруджев.

Он отметил, что холодная погода в апреле сказалась на производительности в этом году: "Если Азербайджан в среднем экспортировал 20-21 тыс. тонн фундука, в этом году мы рассчитываем поставлять примерно 17-18 тыс. тонн".

В первом квартале года Азербайджан экспортировал 7 060 тонн очищенного фундука в 12 стран, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Фундук отправлен в Россию (3213,8 тонны), Италию (1710 тонн) и Германию (1447,2 тонны), Польшу (146 тонн), Эстонию (88 тонн), Литву (87 тонн), Францию (80 тонн), Грузию (80 тонн) и прочие страны.