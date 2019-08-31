Акция протеста против Георгия Гахарии в Тбилиси
Выдвижение кандидатуры министра внутренних дел Георгия Гахарии на пост премьер-министра вызвало протесты в Грузии.
По сообщениям грузинских СМИ, акция протеста в настоящее время проходит перед парламентом страны.
Участники акции считают недопустимым назначение Гахария премьер-министром. Они возложили ответственность за события 20-21 июня в Тбилиси на Гахарию, поэтому считают, что он не может быть назначен премьер-министром.
Протестующие создали "коридоры позора" у входа в здание законодательного органа.