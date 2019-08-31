Лукашенко обещал не размещать у себя ракеты

Минск пока не намерен производить или размещать у себя ракеты средней и меньшей дальности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Белоруссия не выходила из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не намерена производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности», — подчеркнул Лукашенко, его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что «декларация ответственных стран о неразмещении ракет в Европе могла бы стать вкладом в укрепление безопасности».

Напомним, со 2 августа США не являются стороной Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Россия, за полгода узнавшая о намерениях Вашингтона, действие ДРСМД приостановила.