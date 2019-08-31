В Англии подросток потерял слух и зрение из-за фастфуда

19-летний англичанин из города Бристоль, остался слепым и глухим из-за десятилетней диеты из чипсов, снеков и полуфабрикатов, сообщает Independent.

Англичанин страдает расстройством избирательного питания (AFRID). Люди с этим расстройством часто ограничивают себя в выборе еды, избегают употребления пищи определенной текстуры, цвета, запаха и пр.

Юноша не ел ничего, кроме чипсов, полуфабрикатов, сосисок и снеков с 11 лет. В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.

Доктор Дениз Атан, работающий с мальчиком, сообщил, что на данный момент мальчик продолжает есть ту же пищу, хотя его рацион улучшился благодаря витаминным добавкам.