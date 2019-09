Салман Рушди номинирован на Букеровскую премию

Помимо Рушди с романом Quichotte и Этвуд, у которой на награду было номинировано продолжение книги "Рассказ служанки" (The Testaments), на премию претендуют проживающая в Великобритании уроженка США Люси Эллман с романом Ducks, Newburyport объемом 1020 страниц, британка Бернардин Эваристо (Girl, Woman, Othe), нигериец Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities) и британо-турецкая романистка Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World).

Каждый из авторов, попавших в "короткий список", получит £2,5 тыс. и специальное издание своей книги. Победитель Man Booker Prize 2019 года будет объявлен 14 октября на церемонии награждения в Лондонской ратуше.