Украина разрешит иностранцам покупать землю

После вступления в силу готовящейся на Украине земельной реформы иностранные граждане смогут приобретать землю на определенных условиях и работать на ней. Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, де-юре покупать землю разрешат только украинскому физическому или юридическому лицу, но если иностранцы зарегистрируют на Украине свою компанию и станут платить налоги в бюджет страны, то ничего не помешает им стать собственниками участка. В то же время в законопроекте, пообещал премьер, обязательно пропишут сниженную кредитную ставку для граждан страны, желающих купить землю, чтобы те смогли конкурировать с иностранцами.

Гончарук подчеркнул, что сейчас Киеву необходимо позволить операции с землей всем, кто в состоянии ее обрабатывать, независимо от гражданства. В настоящее время, рассказал он, украинские власти в сотрудничестве со Всемирным банком выбирают один из 25 вариантов реформы. Приоритетом станет тот, который принесет Украине максимальный экономический рост. Предположительно, земельная реформа вступит в силу летом следующего года.