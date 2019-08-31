Недвижимость сына главы Саатлы в Канаде на 1.3 млн долларов

Сын главы Исполнительной власти Саатлинского района Назима Исмаилова – Анар Исмаилов владеет компанией и дорогой недвижимостью в Канаде.

Блогерам в социальных сетях удалось установить, что недвижимость Анара Исмаилова расположена в районе Норт Йорк на севере Торонто.

Сообщается, что стоимость недвижимости сына чиновника превышает 1,3 миллиона долларов.

В ресурсе opencorporates также удалось найти компанию, директором которой является Анар Исмаилов. В названии компании одни цифры и чем она занимается не известно.

Отметим, что Назим Исмаилов с 2001 года проработал на должностях главы Гейчайского, Шамахинского, Сабирабабадского районов. Саатлинский район Назим Исмаилов возглавил относительно недавно.