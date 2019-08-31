Громкая пощёчина для традиционных партий в Германии haqqin.az из Германии
Хотя традиционные партии и выиграли земельные выборы в Германии, состоявшиеся в воскресенье, 1 сентября 2019 года, они значительно ухудшили свои результаты по сравнению с 2014 годом. Это стало ответом избирателей на их отказ проводить политику в общественных интересах.
Две партии, участвующие в федеральном правительстве - ХДС (христианские демократы) и СДПГ (социал-демократы), понесли серьезные потери - до трети голосов по сравнению с последними выборами, что фактически должно заставить действующее федеральное правительство изменить свою политику.
Только Зеленые смогли набрать на несколько процентов больше. Однако это связано не с их собственной политикой, а с текущими дебатами по климату и надеждой избирателей на то, что, по крайней мере, зеленые готовы что-то сделать для экологии.
Правая, популистская и в значительной степени расистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) почти удвоила свою долю голосов в Бранденбурге, а в Саксонии почти втрое, заняв второе место в обеих землях. В Бранденбурге у них 23,5 процента, в Саксонии - 27,5 процента. Даже если явка была намного выше, чем на прошлых выборах, успех АдГ, конечно же, нельзя объяснить просто мобилизацией избирателей, которые не принимали участие на выборах раньше.
Если это поражение на выборах не убедит традиционные партии изменить свою политику, то есть вероятность того, что АдГ станет самой сильной партией на следующих всеобщих выборах. Таким образом, в Германии можно видеть новый скачок националистических тенденций, как это наблюдалось в последние годы во многих частях Европы.