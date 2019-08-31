Хотя традиционные партии и выиграли земельные выборы в Германии, состоявшиеся в воскресенье, 1 сентября 2019 года, они значительно ухудшили свои результаты по сравнению с 2014 годом. Это стало ответом избирателей на их отказ проводить политику в общественных интересах.

Две партии, участвующие в федеральном правительстве - ХДС (христианские демократы) и СДПГ (социал-демократы), понесли серьезные потери - до трети голосов по сравнению с последними выборами, что фактически должно заставить действующее федеральное правительство изменить свою политику.

Только Зеленые смогли набрать на несколько процентов больше. Однако это связано не с их собственной политикой, а с текущими дебатами по климату и надеждой избирателей на то, что, по крайней мере, зеленые готовы что-то сделать для экологии.