Ахмадинежад: «Я не пошел бы на заключение ядерной сделки»

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе превратился в документ, имеющий обязывающий характер только для одной стороны переговорного процесса. Ядерную сделку 2015 года нельзя считать крупным успехом ни для одной из ее сторон. Об этом сказал в интервью агентству «Анадолу» экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

По его мнению, рамки для диалога по СВПД были изначально ошибочными, что и привело к «нежелательным результатам».

«Соглашение, заключенное в интересах одной стороны, в долгосрочной перспективе обречено на провал. Лично я категорически отказался бы подписывать подобный документ», - сказал Ахмадинежад.

По мнению экс-президента, США и Иран могут наладить дружественные отношения.

«Если провести опрос или референдум, то большинство людей, безусловно, выберут мир и справедливость», - сказал Ахмадинежад.

По его словам, давление на Тегеран не заставит Иран пойти на диалог с Вашингтоном.

«Однако переговоры с американской стороной не являются табу. Во время заключения Алжирских соглашений (1981 год), а также по вопросам Афганистана и Ирака мы вели переговоры с США. Диалог с Вашингтоном и раньше не был под запретом», - сказал Ахмадинежад.

Экс-президент подчеркнул, что санкции США направлены не против властей Ирана, а против иранского народа в целом, и призвал американскую сторону отказаться от одностороннего курса на давление и санкции в отношении Тегерана.

«Вашингтон должен придерживаться курса на справедливый диалог. Думаю, у США и Ирана больше точек соприкосновения для сотрудничества, нежели для вражды», - сказал Ахмадинежад.

По его словам, Белый дом критикует Иран за возможность разработки ядерного оружия, тогда как в арсеналах США насчитывается 5600 ядерных боеголовок.

«Американцы призывают Иран доказать отсутствие планов по созданию атомной бомбы. Как можно доказать то, чего нет? США – единственная страна, применившая атомное оружие. К тому же Белый дом не опасается атомной бомбы в арсенале Ирана. Американцам это стоит открыто признать», - сказал Ахмадинежад.