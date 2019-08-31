В России птица столкнулась с самолетом

Самолет авиакомпании Utair не смог вовремя вылететь из Нижневартовска в Тюмень из-за попадания птицы в воздухозаборник. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По данным издания, самолет прибыл в Тюмень в 12:36 вместо 09:45. В Казань, с промежуточной посадкой в Уфе, пассажиры вылетели в 13:43 вместо 10:35. В пресс-службе изданию уточнили, что лайнер был заменен. Рейсы Нижневартовск —Ханты-Мансийск —Тюмень — Уфа — Казань выполняются с задержкой.