«Несколько дней назад в прессе появилась публикация о том, что недавно состоялось закрытое обсуждение с участием министров обороны и иностранных дел Армении и некоторых послов. Конечно, МИД опроверг факт встречи министров, однако, по сведениям СМИ, темой встречи была отправка в Сирию воинского контингента, что было негативно воспринято властями США», - пишет издание.

Недавно правительство США выдвинуло перед властями Армении новое требование – вывести воинский контингент из Сирии, - пишет газета «168 жам» со ссылкой на свои источники.

Газета отмечает, что этот «месседж» США был передан властям Армении 12-13 августа 2019 года, сразу же после визита секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Армению.

Согласно источникам газеты «168 жам», через посла Армении в ООН Мгера Маргаряна США передали свое недовольство властям Армении, подчеркнув, что присутствие армянского воинского контингента в Сирии негативно сказывается на армяно-американских отношениях. По сведениям тех же источников, соответствующие структуры США также отметили, что, если контингент не будет выведен, последствия скажутся не только на двусторонних отношениях, армянской стороне будет запрещено использовать американское спецоборудование для разминирования.

«Этот месседж дипломат-посланник обсудил с министром обороны Армении Давидом Тонояном и главой МИД Зограбом Мнацаканяном. Последний был обеспокоен тем, что можно ответить США. Зограб Мнацаканян опять напомнил выступление Никола Пашиняна 17 августа о беспрецедентном совместном армяно-российском гуманитарном проекте в истории независимой Армении.

Оба министра в ходе обсуждения с дипломатом пытались понять, как выйти из сложившейся ситуации. В обоих случаях у Армении могут возникнуть проблемы: с одной стороны – с Россией, с другой – с Соединенными Штатами. Как утверждают те же источники, министр обороны Давид Тоноян выразился категорично против требования о выводе контингента.