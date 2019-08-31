Бывший лидер российских националистов получил убежище в Армении

Российский активист Виталий Шишкин, организатор "русских маршей" в Калуге и бывший руководитель калужского отделения ныне запрещенного в России "Этнополитического объединения" "Русские", сообщил, что получил статус беженца в Армении, передает "Интерфакс".

"Я благодарен Армении за предоставление статуса беженца как политику, который преследуется в России по политическим мотивам", - написал он в Фейсбуке.

В государственной миграционной службе Армении сказали, что личных данных граждан предоставить не могут и такие случаи не комментируют, но посоветовали ориентироваться на заявление Шишкина в соцсети.

Шишкин покинул Россию в январе 2019 года. До того он отсидел почти четыре года в колонии за экстремизм по приговору калужского суда. Поводом для преследования стал его призыв провести 18 мая 2014 года "День гнева" на Манежной площади.