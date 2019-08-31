Огромный штраф и 20-матчевая дисквалификация для «Нефтчи»

Дисциплинарный комитет АФФА огласил санкции в отношении участников скандального эпизода в концовке матча 3-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги между «Нефтчи» и «Сумгаитом» (2:1).

Напомним, что «Нефтчи» забил победный гол в добавленное время. После забитого мяча возникла потасовка, основными участниками которой были футболист «Нефтчи» Антон Кривоцук и игрок «Сумгаита» Вургун Гусейнов.

Кривоцук слишком бурно праздновал гол и, по словам главного тренера «Сумгаита» Айхана Аббасова, жестко матерился. В ответ на это Гусейнов попытался ударить футболиста «Нефтчи». Возник конфликт и между тренерами.

Стоит отметить, что Кривоцук извинился за то, что не сдержал эмоций после второго гола, но полностью отрицает обвинения в том, что он оскорблял родителей футболистов и тренеров «Нефтчи».

Футбольный клуб «Сумгаит» также принес извинения за действия своих представителей.

В результате Антон Кривоцук, получивший за тот эпизод вторую желтую карточку и удаленный с поля, дисквалифицирован на один матч, а «Нефтчи» оштрафован на 200 манатов.

Вургун Гусейнов за агрессивное поведение и прямую красную карточку получил 3-матчевую дисквалификацию, а клуб наказан на 2400 манатов.

Тренер «Нефтчи» Этибар Таривердиев за удар, нанесенный главному тренеру «Сумгаита» Айхану Аббасову, дисквалифицирован на 20 матчей, а клуб заплатит 16 тысяч манатов.