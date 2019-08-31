Азербайджан увеличил производство и экспорт электроэнергии

В августе 2019 года в Азербайджане было произведено 2,14 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 10,5 процента, или на 200 миллионов киловатт-часов больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил haqqin.az глава центра прессы и общественных связей ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

Согласно информации, также вырос экспорт электроэнергии.

«Если в августе 2018 года в соседние страны было экспортировано 72,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии, то в августе этого года было экспортировано 166,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии», - сказал Теймур Абдуллаев.

Он также отметил, что из общего объема экспорта 158,8 миллиона киловатт-часов электроэнергии было экспортировано в Грузию.