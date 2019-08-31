В Баку установили памятник Альберту Агарунову

В Наримановском районе Баку установлен памятник Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову. Как сообщает Report, его именем также названа одна из улиц в районе.

Отметим, что Альберт Агарунович Агарунов родился 5 апреля 1969 года в бакинском поселке Амираджан в еврейской семье.

Он стал шехидом в боях за Шушу 8 мая 1992 года.

Напомним, что в Амираджане, где родился Национальный герой, есть носящие его имя школа и улица. В этом году шехиду исполнилось бы 50 лет.