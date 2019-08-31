Иранские власти потребовали отменить брак с 9-летней девочкой

Власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между 28-летним мужчиной и 9-летней девочкой. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте журналиста Бабака Тагвея.

Отмечается, что такое решение было принято под давлением общественности после того, как кадры со свадьбы пары были опубликованы в СМИ и социальных сетях. Кроме того, сообщается, что местные издания пишут, будто мужчине не 28 лет, а 22 года. Однако журналисты подтверждают, что его супруге всего 9 лет.

Бабак Тагвей также раскрыл личность 28-летнего мужчины. По его данным, супруга девочки зовут Милад Чешани, он боец народного ополчения Басидж, которое входит в Корпус стражей исламской революции (КСИР).