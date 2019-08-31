Так, 94 кандидата, успешно прошедших письменные и устные экзамены в Академии юстиции, были привлечены к обязательному обучению для допуска к профессии.

В рамках рекомендаций президента Азербайджана Ильхама Алиева по увеличению числа адвокатов в стране, продолжаются мероприятия по приему новых членов в Коллегию адвокатов. С этой целью, постоянно проводится прозрачный отбор кандидатов в адвокаты.

В ходе обязательного обучения будет уделяться особое внимание на то, чтобы кандидаты в адвокаты получали профессиональные знания, изучали международную практику. С участием влиятельных экспертов им будут читать лекции на тему защиты прав человека, адвокатской этики и других актуальных вопросов.

2 сентября прошло открытие очередных курсов. В первый день обучения и.о. ректора Академии юстиции Эльчин Халафов рассказал о значимости обучения адвокатов. По его словам, подготовленная совместно с Коллегией адвокатов программа обучения богата новшествами.

Затем на мероприятии выступил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров. В своей речи он рассказал о проведенных мероприятиях по развитию института адвокатства и планах на будущее. Анар Багиров рассказал о важности пополнения числа действующих в Азербайджане адвокатов грамотными и профессиональными юристами в рамках выполнения распоряжения Президента Азербайджана от 22 февраля «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры», придающему этому вопросу особое значение. Анар Багиров поздравил юристов, успешно сдавших экзамены по специальности, и пожелал им успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Анар Багиров также выступил с лекцией на тему «Адвокатура в рамках современных судебно-правовых реформ» и ответил на интересующие присутствующих вопросы.