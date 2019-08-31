Россия реанимирует крупнейший гидросамолет СССР

Военно-морской флот (ВМФ) России получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 (А-40) «Альбатрос», предназначенный для обнаружения и отслеживания вражеских субмарин, а также проведения спасательных работ во время шторма, сообщили «Известиям» источники в Минобороны и авиационной отрасли.

Согласно газете, в настоящее время военное ведомство формирует тактико-техническое задание к самолету. А-42 «Альбатрос» может быть оснащен двумя винтовентиляторными двигателями Д-27, которые позволят увеличить дальность самолета до 9,3 тысячи километров, и обеспечат системой дозаправки топливом в воздухе.

А-42 «Альбатрос» получит радиолокационную систему поиска с обзорно-прицельной радиолокационной станцией (РЛС), тепло-телевизионное оборудование, пилотажно-навигационный комплекс с аппаратурой измерения параметров морской волны, а также обновленный бортовой комплекс связи.

В задачи самолета-амфибии будет входить, в частности, уничтожение вражеских надводных, подводных и береговых целей, постановка минных заграждений, применение средств гидроакустического противодействия и поиск субмарин с использованием опускаемого гидроакустического модуля.