Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин может возглавить кипрский клуб
Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Роберто Бордин является кандидатом номер один на должность наставника кипрского «Аполлона», сообщают кипрские СМИ.
Президент клуба из Лимассола Никос Кирзис и менеджер «Аполлона» Петрос Коннафис нацелены пригласить итальянца, как только он покинет свой пост в «Нефтчи». Киприоты напоминают, что контракт Бордина рассчитан до июня 2020 года, но не исключают досрочного отъезда 54-летнего специалиста из Азербайджана.
«Аполлон» уволил своего главного тренера Софрониса Августи совсем недавно – после вылета команды из Лиги Европы по итогам матчей с голландским ПСВ (0:3, 0:4).