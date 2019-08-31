Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин может возглавить кипрский клуб

Президент клуба из Лимассола Никос Кирзис и менеджер «Аполлона» Петрос Коннафис нацелены пригласить итальянца, как только он покинет свой пост в «Нефтчи». Киприоты напоминают, что контракт Бордина рассчитан до июня 2020 года, но не исключают досрочного отъезда 54-летнего специалиста из Азербайджана.

«Аполлон» уволил своего главного тренера Софрониса Августи совсем недавно – после вылета команды из Лиги Европы по итогам матчей с голландским ПСВ (0:3, 0:4).