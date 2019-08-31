Помпео посетил Брюссель с «закрытым» визитом

В ходе двухдневного визита в Брюссель госсекретарь США Майкл Помпео встретился с руководством ЕС и НАТО.

Как сообщает пресс-служба ЕС, в закрытом от СМИ режиме Помпео пообщался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, и. о. премьер-министра Бельгии и избранным председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Помпео поздравил новое руководство ЕС в преддверии начала его работы 1 ноября, обсудил воспросы коллективной обороны, «вредоносной иностранной активности» и противодействия терроризму.

По словам генсека НАТО, дискуссия была хорошей и затронула ситуацию в Афганистане, стороны осудили недавний теракт в Кабуле.