Лукашенко показали программу по интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко получил программу по интеграции с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьера страны Александру Исаеву.

По ее словам, президент Беларуси получил документ. Однако в настоящее время неизвестно, ознакомился ли он с программой.

До этого премьер страны Сергей Румас говорил, что планируется, что программу также обнародуют и ее сможет посмотреть любой желающий. Это делается для того, чтобы у общественности были сняты вопросы по поводу суверенитета стран.

Он отметил, что Москва и Минск должны согласовать ряд вопросов по совместной программе действий, после чего начнется разработка дорожных карт по секторам. К ноябрю 2019 года планируется представление дорожных карт главам обоих государств.