Парламент Грузии проголосует за доверие новому кабмину

Новое правительство Грузии во главе с премьером Георгием Гахарией должно будет пройти утверждение в парламенте 8 сентября.

Как сообщается на парламентском сайте, утром в 10:00 депутаты проголосует за доверие новому составу кабмина в соответствии с пунктом 3 статьи 88 регламента.

Уже с 4 сентября в парламенте начнутся обсуждения по кандидатуре каждого отдельного министра. Первыми перед судом депутатов предстанут потенциальные главы МИД, министерства образования, спорта, культуры и науки. На следующий день будет решаться судьба глав МВД, Минобороны, министерств юстиции, обороны, экономики, финансов, инфраструктуры и охраны окружающей среды.