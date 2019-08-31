Мамедъяров обвинил Армению в эскалации напряженности в регионе

Как сообщает пресс-служба МИД, Мамедъяров поздравил гостя по случаю назначения послом в Азербайджане и пожелал ему успехов в предстоящей деятельности. Посол передал министру копию верительной грамоты.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений и стороны выразили удовлетворение достижениями в энергетической, политической, экономической и других сферах сотрудничества между двумя государствами.

Шарп сообщил, что очень доволен своим назначением послом в Азербайджан и за время своей дипломатической деятельности приложит все усилия для развития связей между двумя странами.

Далее, проинформировав посла о текущем состоянии переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, министр привлек внимание Шарпа к тому, что последние заявления руководства Армении способствуют росту напряженности в регионе и вредят переговорному процессу.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.