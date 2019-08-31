Синоптики предупреждают о нестабильной погоде

В Азербайджане с полудня второго до утра третьего сентября наблюдалась нестабильная погода, временами шли дожди, местами ливни и грозы.

Как сообщает сегодня Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, количество осадков в Баку и на Апшеронском полуострове распределялось следующим образом:

Сумгаит - 27 миллиметров (150 процентов месячной нормы); Забрат - 20 миллиметров (116 процентов месячной нормы); Баку - 18 миллиметров (104 процента месячной нормы); Маштага - 12 миллиметров (53 процента месячной нормы); Бина — восемь миллиметров; Пираллахы — пять миллиметров.

На Большом Кавказе: Халтан - 18 миллиметров; Губа -15 миллиметров; Сарыбаш (Гах), Гусар — девять миллиметров; Мараза (Шамахы) - восемь миллиметров; Огуз, Алтыагач, Кишчай (Шеки) - шесть миллиметров; Хыналыг — пять миллиметров.

В Баку второго сентября температура воздуха была на три градуса ниже климатической нормы.

Нестабильная погода продлится до девятого сентября.