Именно тогда Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции Центрального банка, впервые снизила процентную ставку после финансового кризиса десятилетней давности. Видимо, есть ощущение, пора.

Америка внимательно и с тревогой всматривается в индикаторы, которые могут указывать на начало большого экономического спада. Известно, если всматриваться в бездну, она в какой-то момент посмотрит на тебя. Даже поиски в Гугл по слову «спад», как указывает обозреватель CNBC Мэгги Фитцджеральд, в июле показали резкий всплеск.

Самый верный признак надвигающихся неприятностей – так называемая инверсия кривой доходности. Проще говоря, когда прогнозируемая прибыль по долгосрочным государственным ценным бумагам меньше, чем по краткосрочным. С 14 августа инверсия случалась несколько раз: десятилетние бонды показывали меньшую прибыльность, чем двухлетние. Как утверждают аналитики Credit Suisse, в течение 22 месяцев после того, как устанавливается среднестабильная инверсия, наступает кризис. Так случилось в предыдущие семь раз, так что это надежный показатель, и он пока указывает на бурю.

Замедляется рост ВВП США. По данным Министерства торговли, во втором квартале экономика выросла на 2%, в то время как в первом была 3% .

Резко упали темпы роста прибыли полутысячи ведущих компаний Америки. В конце прошлого года прогнозы для индекса S&P 500 были около 7,6% на 2019 год, сейчас этот показатель значительно меньше: 2,3%.

Промышленное производство упало в августе до самого низкого уровня за последние десять лет. Индекс деловой активности ушел ниже отметки, которая означает сокращение производственного сектора, пока ненамного, но таки да.

Уже на протяжении нескольких месяцев заметно падает индекс, анализирующий объемы и интенсивность грузовых перевозок, который косвенно указывает на бизнес-активность. Так вот в мае он сократился на 6%, в июне на 5,3%, и еще на 5,9% в июле. Одними сезонными колебаниями этот тренд не объяснить.

Еще один индикатор, по которому судят о температуре на рынке, это цена на медь: медь активно используется в капитальном строительстве. За последние полгода цена на нее упала на 13%. Мало кто настроен вкладываться в большие стройки в обозримое время.

Зато цена на золото – показатель страхов бизнеса в условиях большой экономической неопределенности. С мая, когда интенсифицировалась торговая война США с Китаем, золото взлетело в цене на 20%.

Индекс EPU, который замеряет экономические риски, связанные с политическими факторами, в июне показал исторический рекорд – самый низкий уровень, с которого немного ушел на фоне ожиданий, что Китаю и США все-таки удастся достичь договоренностей. Надежды не оправдались, следует ждать нового понижения этого показателя.

Данные по каждому из этих индикаторов сами по себе настраивают на минорный лад, собранные же воедино предвещают довольно непростое время для американской, а, значит, и для мировой экономики. Всегда следует помнить, что любой глобальный спад во много раз тяжелее переносится странами второго-третьего эшелона, чем мировыми лидерами. Хотя о грядущих проблемах мы узнаем, анализируя рынки самых развитых игроков.