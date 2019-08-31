В Сибири убит азербайджанец

Сообщение о пропаже 26-летнего мужчины – гражданина Азербайджана – поступило в понедельник, 2 сентября. В ночь на 3 сентября таксиста нашли мертвым на берегу протоки Чеускинская в районе СНТ «Кедровый». На теле обнаружены множественные колото-резаные раны. Авто, на котором он работал, обнаружили в Нефтеюганске.

В этот же день задержали подозреваемого – 28-летнего местного жителя, ранее судимого по различным статьям. Также проводятся следственные действия еще с одним югорчанином. Его подозревают в угоне авто и угрозах жизни таксисту. Но объективных сведений о его причастности к убийству не обнаружено.

По версии следствия, убийство было совершено с целью хищения денег и имущества.