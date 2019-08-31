Пассажиры сняли на видео последствия столкновения самолетов в аэропорту Шереметьево. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что крыло лайнера "Аэрофлота" получило повреждения в результате инцидента.

Самолет российской авиакомпании стоял на точке запуска и готовился к вылету по маршруту Шереметьево-Пекин, когда в него врезалось воздушное судно перевозчика Royal Flight, которое буксировал аэродромный тягач "Шереметьево".

Пассажиров "Аэрофлота" вывели из самолета, никто из них не пострадал. Компания готовит резервный борт. Во втором воздушном судне пассажиров не было.