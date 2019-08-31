Заместитель министра обороны Азербайджана – Командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров и военный атташе Турции в нашей стране бригадный генерал Исмаил Хаккы Косеали приняли участие в церемонии открытия летно-тактических учений TurAz Qartalı – 2019, сообщает пресс-служба Минобороны.

Поприветствовав личный состав, участвующий в учениях, генерал-лейтенант Р.Таиров подчеркнул важность проводимых учений. Отметив, что это является еще одним показателем нашей военной мощи, командующий подчеркнул, что данные учения играют немаловажную роль в обмене опытом между армиями двух стран.

Подчеркнув значимость проведения учений в Азербайджане, бригадный генерал И.Косеали выразил чувство гордости и особо отметил, что проведение в последние годы подобных совместных учений носит традиционный характер. Военный атташе поздравил участников в связи с началом учений и пожелал им успехов в проведении полетов боевой авиации на высоком уровне.

Затем была представлена подробная информация о цели учений, подготовке и размещении личного состава, привлеченных силах, задачах, а также полетах и применении авиации.