Согласно информации, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев передал главе государства приветствия президента России Владимира Путина.

Отметив на встрече, что азербайджано-российские двусторонние отношения успешно развиваются в политической, экономической сферах, в сфере безопасности и других областях, подчеркнув роль искренних отношений между главами двух государств в развитии связей между двумя странами, Николай Патрушев заявил, что в ходе визита в Азербайджан делегации, которую он возглавляет, будут обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также законодательства в этой сфере. Николай Патрушев выразил уверенность, что данный визит послужит еще большему развитию отношений между Азербайджаном и Россией.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента России Владимира Путина за приветствия и попросил передать свои приветствия президенту России.