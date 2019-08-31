Samsung создаст очередной смартфон со складным экраном

По информации издания, смартфон получит один экран с диагональю 6,7 дюйма в форм-факторе классической «раскладушки». Он должен складываться в квадрат дисплеем внутрь. Предполагается, что оно будет более доступным, чем первый Galaxy Fold, и станет тоньше.

Первую версию Samsung Galaxy Fold представили весной 2019 года, но продажи устройства до сих пор не начались. Переносы происходили из-за проблем с тестовыми моделями: несколько журналистов пожаловались на поломку смартфона при попытке отклеить защитный слой дисплея. Позже компания устранила все проблемы и объявила, что телефон поступит в продажу в сентябре 2019 года.

Galaxy Fold имеет два экрана: основной с диагональю 4,6 дюйма и дополнительный 7,3-дюймовый, который становится доступен только при раскладывании устройства. В режиме планшета на нем можно запустить одновременно три приложения. Стоимость телефона составляет 1980 долларов.