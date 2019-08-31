Ученые допустили скорое исчезновение бананов с лица Земли

Британские ученые провели исследование и выяснили, что к 2050 году бананы могут полностью исчезнуть из жизни людей. Об этом говорится в журнале Nature Climate Change.

Специалисты изучили влияние климата на произрастание бананов в 27 странах, которые чаще всего осуществляют поставки плодов. Согласно результатам, бананы действительно могут исчезнуть из-за изменения климата на планете и повышения температуры.

По мнению экспертов, из-за повышения мировой температуры урожаи бананов могут снижаться, а в 2050 году плоды могут и вовсе исчезнуть.

«Мы очень обеспокоены воздействием на бананы таких факторов, как «панамская болезнь», — добавили ученые.