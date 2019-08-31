Экс-глава Пентагона: "Пакистан – самая опасная страна в мире"

Сегодня в продажу поступила новая книга бывшего главы Пентагона Call Sign Chaos: Learning to Lead. В ней Мэттис написал: "Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю, что Пакистан – самая опасная".

"Радикализация общества", - пояснил свою позицию экс-глава Пентагона, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Он добавил, что его мнение разделяют и "пакистанские военные".

"Они отдают себе отчет в том, что происходит, они это понимают. Когда вы берете радикализованное общество, добавляете к этому самый стремительно растущий в мире ядерный арсенал, вы поймете, почему одно из моих убеждений касается того, что нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении. Это самая большая проблема сейчас", - сказал Мэттис.

Мэттис, который занимал пост главы Пентагона с самого начала работы администрации Трампа в январе 2017 года, ушел в отставку 31 декабря 2018 года. Отставку Мэттиса спровоцировало решение Трампа в конце 2018 года о предстоящем выводе войск США из Сирии. В прошении об отставке министр обороны указал на ряд разногласий с президентом Трампом, но после ухода с работы остается предельно корректным по отношению к действующей администрации и не комментирует ее действия.