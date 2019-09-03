Террористы атаковали российскую базу в Сирии

Комплексы противовоздушной обороны российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили во вторник два ударных беспилотника боевиков. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, два маневрирующих аппарата, которые приближались к базе с северо-запада, были обнаружены около 21:20.

"Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях", - сказали в министерстве. Как отметили в Минобороны, пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет, она продолжает функционировать в плановом режиме.