В Словакии Верховный суд принял решение о лишении мандата нардепа Милана Мазурека, позволившего себе расистские высказывание о цыганах, сообщает SME.

Отмечается, что Мазурек является членом праворадикальной партии «Народная партия — Наша Словакия». Кроме возвращения мандата, ему придется выплатить штраф в размере €10 тыс. До этого он говорил, что цыгане получают €150 млн.

«Деньги идут людям, которые ничего не делают для нашего народа и решили вести асоциальные жизни и высасывать нашу социальную систему», — сказал Мазурек.

Уточняется, что впервые в истории страны мандата лишили за расизм.