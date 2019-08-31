Мэрия Баку рекомендует создавать зеленые уголки

Мэрия Баку настойчиво рекомендует предпринимателям, руководителям предприятий и учреждений привести в порядок зеленые уголки на прилегающих к их зданиям территориях и постоянно поддерживать их в надлежащем эстетическом состоянии. Подобная практика есть во многих странах мира. С этой целью глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов подписал распоряжение о создании и сохранении в столице зеленых уголков.

В распоряжении главы города рекомендуется руководителям создавать и сохранять зеленые уголки перед своими торговыми и другими нежилыми объектами.

Было отмечено, что в результате политики, проводимой президентом, Баку получил серьезное развитие и была проделана важная работа по озеленению города. Вместе с тем в практике крупных городов, достигших больших успехов в сфере озеленения, имеется опыт по созданию предпринимателями, руководителями учреждений зеленых уголков перед своими объектами.

В Исполнительной власти Баку заверяют, что эти меры, направленные на повышение степени озеленения, дадут толчок к еще большему улучшению эстетического вида города.

Стоит также отметить, что данное распоряжение не касается территорий, озеленение которых подразумевается провести за счет государственных средств.

Как видно из нижеприведенных фотографий порой состояние территорий перед объектами оставляет желать лучшего.