Официальный сайт Министерства иностранных дел Венесуэлы распространил информацию о визите в Азербайджан замминистра Рубена Дарио Молины, сообщает haqqin.az .

Как передает информационный ресурс ведомства, в Баку Молина в присутствии посла Венесуэлы в Азербайджане Кристофера Берротерана провел «сердечную» встречу с председателем Коммунистической партии Азербайджана Рауфом Гурбановым.

«В ходе беседы глава Компартии выразил полную поддержку народу Венесуэлы и заявил о признании конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, - докладывает о встрече МИД южноамериканской страны. – Лидер коммунистов подчеркнул, что венесуэльский народ силен и будет твердо противостоять вмешательству империализма».

Рауф Гурбанов и другие лица из числа руководителей Компартии Азербайджана присоединились к глобальной акции с хэштегом #NoMoreTrump («Нет больше Трампа») в поддержку народа Венесуэлы и Николаса Мадуро, а также в знак протеста против «незаконной экономической, финансовой и коммерческой блокады, введенной США», передает венесуэльский телеканал Telesur.

Участники встречи также сделали несколько фотографий на память. Фото были сняты на фоне портрета Мадуро, висящего на стене в посольстве Венесуэлы в Баку.