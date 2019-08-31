Цены на нефть растут после спада

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду после снижения во вторник, вызванного новыми опасениями по поводу американо-китайских торговых переговоров.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 подорожали на $0,24 (0,41%) - до $58,5 за баррель. На торгах во вторник цена понизилась на $0,4 (0,68%) и составляла на закрытие $58,26 за баррель.

Во вторник президент США Дональд Трамп вновь призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, условия соглашения будет куда жестче, чем предполагается сейчас.

"Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и (китайский - ИФ) бизнес, рабочие места и деньги испарятся!" - написал Трамп на странице в Twitter во вторник.