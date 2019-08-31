Александр Караваев, научный сотрудник РАН, специально для haqqin.az 10:14

Президент Ильхам Алиев принял делегацию Совета Безопасности России во главе с Николаем Патрушевым и его заместителем Рашидом Нургалиевым. Каково значение и смысл сотрудничества "кабмина" силовиков двух стран? О пунктах текущей повестки Во-первых, это официальное знакомство с коллегой - новым главой Совбеза Азербайджана Рамилем Усубовым. При этом скорее всего, они уже знают друг друга лично, учитывая, что Патрушев в должности главы ФСБ РФ с 1999 по 2008 годы возглавлял комитет глав органов безопасности СНГ и нередко сопровождал Путина на саммитах СНГ и других встречах с Ильхамом Алиевым, где присутствовал глава МВД Азербайджана.

Николай Патрушев не первый раз в Баку и в нынешнем статусе. У него давно установились тесные рабочие контакты с руководителем Администрации президента Рамизом Мехтиевым, до июня 2019 исполнявшего обязанности секретаря Совбеза Азербайджана, причем это происходило как в ходе регулярных международных форумов глав Совбезов (ежегодные "Встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности" в России), так и в ходе визитов Патрушева в Баку, последний из которых был в сентябре 2017 года.

Кроме того, Патрушев привез Усубову приглашение принять участие в ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ, проведение которой запланировано в Москве на ноябрь 2019 года. Возможно, более важная часть визита - приветствие от Путина в адрес Алиева. Дело в том, что августовская рабочая повестка двух президентов оказалась подорвана неясными причинами переноса очередного трехстороннего саммита "Север-Юг" президентов Путина, Алиева и Роухани. К этой встрече были подготовлены ряд соглашений и параметры сложной пошаговой реализации совместных проектов в коридоре МТК, они прорабатывались на уровне распоряжений правительств до последнего момента. Однако какая-то причина, скорее всего не связанная с данной, пусть и трудной для Москвы повесткой, заставила Путина отложить встречу. Повисла пауза, и Патрушев скорее всего это прояснил для более широкого круга должностных лиц из окружения Ильхама Алиева.

Наконец, третий аспект - неизбежно возникающие вопросы карабахского конфликта. В середине августа Патрушев находился в Ереване, где обсуждалась общая повестка в рамках ОДКБ и координации в Сирии. С точки зрения Баку важно понять - реально ли изменилась официальная переговорная платформа Еревана после заявлений премьер-министра Армении о едином пространстве и необходимости восстановить Карабах в качестве стороны переговоров. Скорее всего, Патрушев заверил, что речь идет о внутриполитических заявлениях Пашиняна для мобилизации политической поддержки. Но здесь нужно признать, что карабахская тема в общей повестке Совбезов двух стран носит периферийный характер, и вот по какой причине. Периметр общего фронта Взаимодействие Москвы и Баку по линии Совбезов - одна из каркасных граней корпуса взаимоотношений наших стран. В определенной мере это не только индикатор, но и практическое выражение на уровне элиты силового блока, межличностных контактов Ильхама Алиева и Владимира Путина. Дело в том, что в наших системах власти много зеркального - так, например, главы Совбезов и Минобороны в ряду наиболее доверенных лиц: в отдельные периоды более приближены к национальным лидерам, чем главы МИД и руководители экономического блока. В частности, российский Совбез становится теперь более чем "кабмином силовиков", повышая свое влияние на российского президента. Николай Патрушев один из немногих чиновников в Кремле, кто видится с Путиным еженедельно в ходе официальных заседаний и, возможно, даже чаще - уже в рабочей, не публичной обстановке.

Таким образом, в последние годы, начиная с 2014-2015 годов, Совбез опять, как это уже было в ходе Чеченского конфликта, из совещательного органа превращается в центр принятия и реализации политических решений. В этом плане, по ряду косвенных признаков, Совбез усиливает аппаратную конкуренцию с Администрацией президента РФ. Особенно это стало проявляться в летние месяцы, когда в Москве и регионах России усилилась активность оппозиции и стало заметно нарастание протестного потенциала. Описанная кремлевская тенденция в определенной мере перекликается с линией усиления азербайджанского Совбеза. Назначение Рамиля Усубова в июне этого года секретарем Совбеза Азербайджана большинство наблюдателей оценило как усиление этой структуры при президенте. Очевидно, желание президента И.Алиева усилить данную составляющую президентской вертикали. Причина, за которой кроется назначение секретарем Совбеза не просто опытного силовика, а фактически создателя современного МВД Азербайджана, видится именно в фактуре новых и сложных задач.