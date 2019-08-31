Иран выдвинул Западу ультиматум по ядерной сделке

Иран вернется к реализации ядерной сделки, но при условии, если европейские страны начнут покупать у Тегерана нефть или предоставят ему кредит в размере $15 млрд до конца 2019 года. Об этом заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи, сообщает Farsnews.

По его словам, данный кредит станет «предоплатой за нефть».

Если Запад не согласится, предупредил Аракчи, процесс сокращения обязательств по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) будет продолжен.

Напомним, 5 сентября Иран намерен объявить о дальнейшем сокращении обязательств по ядерной сделке, если ЕС не представит предложений по противодействию санкциям Вашингтона.