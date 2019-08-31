США заморозили десятки проектов ради стены Трампа

Министерство обороны США приостановило 127 различных строительных программ ради того, чтобы выделить 3,6 миллиарда долларов на строительство ограждений на границе с Мексикой. Об этом сообщило CNN со ссылкой на официальное письмо министра обороны Марка Эспера.

Сообщается, что Пентагон урезал расходы как на зарубежные строительные проекты, так и на те, что планировалось реализовать на территории Соединенных Штатов. Высвобожденные средства будут направлены на строительство 175 миль (281 километр) новых заграждений. Это позволит сократить число военных, которые сейчас проходят службу на границе.

Таким решением возмутились политики из Демократической партии США: по словам сенатора Джека Рида, это не только «ставит под угрозу безопасность американцев», но и является «попыткой администрации президента лишить Конгресс законных полномочий». Демократы пообещали, что будут бороться с таким финансированием стены в суде.