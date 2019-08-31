Отец заявил в полицию на сына, угнавшего его автомобиль

В Баку отец обратился в полицию с жалобой на сына, угнавшего его автомобиль. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Хазарском районе.

Согласно информации, житель поселка Бина 50-летний Назим Азизов обратился в Хазарское районное управление полиции, сообщив, что его 24-летний сын Орхан Азизов угнал принадлежащий ему автомобиль марки "ВАЗ-2107".

На основе жалобы мужчины, О.Азизова на названном автомобиле задержали сотрудники Хазарского РУП.

По факту проводится расследование.