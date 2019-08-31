Власти Гонконга готовы пойти на уступки протестующим

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что готова пойти на уступки протестующим и отказаться от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. Об этом сообщает South Motning Post со ссылкой на источники.

Как отмечается, это является главным требованием гонконгских протестующих.

Согласно источникам издания, глава администрации объявит о своем решении в среду, 4 сентября.

Уточняется, что после начала протестов в Гонконге, Лэм отложила рассмотрение законопроекта и вскоре заявила, что он «мертв».