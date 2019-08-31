Патрушев с Усубовым обсудили все детали

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Баку с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также сотрудничество в кибербезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"В ходе экспертных консультаций с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран особое внимание уделено совершенствованию законодательства в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также сотрудничеству в сфере обеспечения информационной безопасности", - говорится в сообщении.

Патрушев также поздравил Рамиля Усубова с назначением на пост секретаря Совбеза Азербайджана и выразил уверенность в продолжении тесных связей двух стран по линии аппаратов советов безопасности, силовых ведомств и правоохранительных органов.

Патрушев отметил хорошие темпы экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, подчеркнул важность реализации совместных инфраструктурных проектов на российско-азербайджанской границе и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества.