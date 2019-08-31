Трамп случайно рассекретил американский военный спутник
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter снимок, снятый со спутника после взрыва иранской космической ракеты. Предполагается, что фотография сделана с секретного спутника-шпиона USA 224, пишет Forbes.
После публикации снимка на него обратили внимание астрономы, так как фотография имеет высокое разрешение и явно была сделана неким разведывательным спутником. Марко Лагбрук (Marco Langbroek) смог выяснить конкретное время съемки, а также азимут, после чего в симуляторе смог получить почти точную копию фотографии: «Слишком сильное совпадение, я не сомневаюсь, что снимок был сделан с USA 224».
Note that the satellite orbit for USA 224 is based on amateur tracking data! Orbit used is the epoch 19239.00965638 orbit from McCants' classfd.tle file.— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) August 31, 2019
(there is an international group of dedicated 'amateur' observers, including me, that tracks these 'classified' objects)
По мнению специалистов, этот спутник способен делать самые четкие фотографии Земли с разрешающей способностью около 10 сантиметров. USA 224 имеет 2,4-метровое зеркало, как у телескопа Хаббл.
По имеющейся в сети информации, военный спутник USA 224 был запущен в космос в январе 2011 года, а его стоимость составляет два миллиарда долларов. Он относится к группе оптико-электронных спутников-шпионов KH-11, и всего было запущено 16 таких спутников.