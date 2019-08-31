Сообщается, что водитель остановился для того, чтобы дать милостыню пожилому человек.

В то же время в «Азербайджанских железных дорогах» прокомментировали произошедший инцидент.

«Сегодня около восьми часов утра на железнодорожном переезде Османлы-блок-пост 51, на 52 километре (неподалеку от Сабирабада) произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовой поезд, следовавший со станции Имишли до станции Ширван, столкнулся с грузовым автомобилем "HOWO", управляемым гражданином Ирана Сеидом Рашидом, пытавшимся проехать через переезд, не соблюдая предупреждающий сигнал о движущемся локомотиве. В результате автомобиль опрокинулся на железнодорожные пути, перекрыв движение, поэтому в движении поездов возникли опоздания», - говорится в сообщении АЖД.

В АЖД сообщили, что в настоящее время предпринимаются меры по восстановлению движения поездов. Пострадавших нет. Причиной аварии стало нарушение водителем грузового автомобиля требований пункта 44 закона «О дорожном движении».

В связи с происшествием сотрудники правоохранительных органов и АЖД проводят расследование.