Богатые гонконгцы скупают британские золотые визы

Состоятельные жители Гонконга скупают британские «золотые визы», пишет South China Morning Post.

Богатые гонконгцы вкладывают деньги в «золотые визы» Великобритании для своих семей в условиях растущих политических волнений в Гонконге, пишет издание со ссылкой на миграционных юристов и компании, занимающиеся инвестициями в недвижимость.

Обрушившийся из-за Brexit британский фунт, делает плату за «паспорт» на 2 млн фунтов стерлингов дешевле при конвертации из некоторых других валют, что также способствовало росту числа заявок из Гонконга и материкового Китая.

Во втором квартале 2019 года на долю Гонконга приходилось 10% всех заявок на получение британской визы для инвесторов первого уровня.