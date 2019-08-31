Богатые гонконгцы скупают британские золотые визы
Состоятельные жители Гонконга скупают британские «золотые визы», пишет South China Morning Post.
Богатые гонконгцы вкладывают деньги в «золотые визы» Великобритании для своих семей в условиях растущих политических волнений в Гонконге, пишет издание со ссылкой на миграционных юристов и компании, занимающиеся инвестициями в недвижимость.
Обрушившийся из-за Brexit британский фунт, делает плату за «паспорт» на 2 млн фунтов стерлингов дешевле при конвертации из некоторых других валют, что также способствовало росту числа заявок из Гонконга и материкового Китая.
Во втором квартале 2019 года на долю Гонконга приходилось 10% всех заявок на получение британской визы для инвесторов первого уровня.