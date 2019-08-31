Стали известны самые комфортные для жизни города

Британский журнал Economist назвал самые комфортные города для жизни. Как отмечается, в очередной раз Вена заняла первое место в рейтинге.

Уточняется, что в 2018 году она впервые обогнала австралийский город Мельбурн, который до этого на протяжении многих лет возглавлял рейтинг.

Третью строчку занял Сидней, которые потеснил японскую Осаку.

Согласно рейтингу, Москва сохранила за собой 68 место.

Предпоследние места заняли такие города, как Дакка в Бангладеше, Лаос в Нигерии и сирийский Дамаск.