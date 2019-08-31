В Донецке прогремел взрыв

В прифронтовом районе Донецка прогремел взрыв. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу министерства угля и энергетики так называемой «Донецкой народной республики».

Отмечается, что взрыв прогремел в районе 9.30 утра по местному времени на территории шахты имени Скочинского, которая расположена на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения. В результате происшествия погиб один рабочий. В ведомстве отмечают, что взрыв произошел не в самой шахте, а на пустыре, который не задействован в производстве. В связи с этим происшествие не повлияло на производственные процессы в шахте.

Причины взрыва пока остаются не установленными. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств т.н. «ДНР» и бригады спасателей.