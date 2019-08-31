Додон нашел способ решить проблему Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что его администрация подготовила новую концепцию решения приднестровского конфликта. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

По словам главы государства, предпосылки для решения конфликта сложились после смены власти в республике. Он считает, что Приднестровье сможет стать неотъемлемой частью Республики Молдова в случае предоставления расширенной автономии. «В администрации президента уже разработана концепция, которая будет представлена нашим партнерам по коалиции», — сказал Додон.

Он не уточнил суть концепции, однако отметил, что после согласования в Кишиневе она будет вынесена на суд молдавских партнеров по формату «5+2». В случае одобрения концепции Молдова начнет предметные переговоры с Приднестровьем. При этом Додон настроен оптимистично, считая, что нынешний международный контекст можно считать удачным для его страны. Он полагает, что политическое решение проблемы будет найдено быстро, после чего Молдова станет «первой страной постсоветского пространства, в которой будет преодолен замороженный конфликт».