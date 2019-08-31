Суд признал законным арест Атамбаева

В Бишкеке суд признал законным решение об аресте бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.

По его словам, суд отклонил жалобу о незаконности ареста и задержания экс-главы государства.

Он отметил, что Атамбаев будет находиться под арестом как минимум до 26 октября.

Слесарев также добавил, что адвокаты Атамбаева уже пытались несколько дней назад добиться изменения меры пресечения в отношении него. Однако суд отклонил данное предложение.